Патриарх Московский Кирилл освятил новый православный храм Таллина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Таллине новый православный храм, основание которого было заложено его предшественником, патриархом Алексием Вторым в 2003 году в ходе его последнего визита в Эстонию.

Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" расположен в восточной части Таллина, в жилом районе Ласнамяэ, 60% населения которого составляют русскоязычные жители (около 70 тысяч человек).

В 2002 году мэрия Таллина положительно рассмотрела обращение митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия о выделении участка для строительства. В сентябре 2003 года патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй в ходе визита в Эстонию заложил камень на месте строительства будущего храма. Строительство началось после утверждения архитектурного проекта в ноябре 2006 года при финансовой поддержке жителей и предпринимателей района.

При освящении храма, кроме многочисленных верующих, присутствовали представители евангелическо-лютеранской и католической церквей Эстонии, мэр Таллина Эдгар Саависар и глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин, который, по данным Московского патриархата, внес значительный вклад в строительство.

Работы по благоустройству территории и внешней отделке храма полностью завершены, в августе 2013 года планируется установить постоянный иконостас, который изготавливают в Санкт-Петербурге. Там же пишутся и иконы для храма. Его главной святыней будет чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница", которая ранее находилась в храме подворья знаменитого Пюхтицкого монастыря в Таллине, закрытого в 1959 году и впоследствии разрушенного.

В сентябре 2012 года на площади перед храмом состоялось открытие памятника Алексию Второму. Бронзовый бюст создан по заказу властей Таллина в знак признания заслуг выдающегося земляка.

РИА Новости