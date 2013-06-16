Сегодня в Киеве пройдет фестиваль-конкурс приходских коллективов «Пентикостия»

Сегодня, 16 июня 2013 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира и при поддержке Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» в Киеве будет проведен Третий Всеукраинский фестиваль-конкурс приходских хоровых коллективов «Пентикостия» в рамках празднования 1025-й годовщины Крещения Руси, сообщает Православие в Украине.

Фестиваль-конкурс будет проводиться в помещении Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Прослушивание конкурсной программы в 14.00. Финальный гала-концерт - 18.00.

В мероприятии примут участие приходские коллективы из разных городов Украины, среди которых детский оркестр Запорожской епархии и детский хор Спасо-Преображенского собора (г. Винница) Винницкой епархии. Специальный гость фестиваля - народная артистка Украины, Герой Украины - Нина Матвиенко.