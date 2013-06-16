Митрополит Киевский Владимир совершил литургию и возглавил выпускной акт КДАиС

15 июня 2013 года, в день праздника Киево-Братской иконы Божией Матери, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию на площади перед академическим храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре, сообщает официальный сайт УПЦ.

За богослужением молились студенты и выпускники Киевских духовных школ, их родственники и близкие.

На малом входе митрополит Владимир вручил богослужебные награды ряду выпускников КДАиС. Также за Литургией Блаженнейший владыка совершил иерейскую и диаконскую хиротонии учащихся Киевских духовных школ.

По окончании богослужения митрополит Владимир возглавил выпускной акт Киевских духовных школ.

В торжественной церемонии приняли участие митрополит Бориспольский Антоний, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и епископ Ирпенский Климент.

С итоговым докладом о результатах 2012/2013 учебного года выступил епископ Климент.

С напутственным словом к выпускникам обратился Блаженнейший митрополит Владимир. В свою очередь митрополит Антоний поблагодарил Его Блаженство за постоянную опеку над духовными школами.

Митрополит Владимир вручил преподавателям Киевских духовных школ награды за усердное несение послушания и в связи с личными юбилеями.

Затем состоялось вручение дипломов выпускникам академии и семинарии. В 2012/2013 учебном году 9 студентов закончили КДА со степенью кандидата богословия.

С благодарственными словами в адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви, ректора Киевских духовных школ и профессорско-преподавательской корпорации выступили представители выпускников и их родители.

Патриархия.ru