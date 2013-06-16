Патриарший визит в Эстонию. Посещение Пюхтицкого монастыря и социального центра в Нарве

15 июня 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершающий архипастырский визит в Эстонию, возглавил в Пюхтицком ставропигиальном монастыре Божественную литургию.

В знак особой любви к Пюхтицкой обители Предстоятель Русской Церкви передал в дар монастырю образ своих небесных покровителей — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Святейший Владыка выразил уверенность, что Пюхтицкая обитель будет и впредь участвовать в той великой миссии, которую начали святые братья — просветители славян, и которая ни на минуту не прекращалась в Русской Православной Церкви.

По завершении богослужения в Успенском соборе Пюхтицкой обители, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил монастырское кладбище, где на могиле приснопоминаемой игумении Варвары (Трофимовой, 1930-2011), прежней настоятельницы монастыря, совершил литию о всех настоятельницах и насельницах обители, преставившихся в разные годы ко Господу.

Святейший Владыка посетил монастырский святой источник, после чего побывал в местах, связанных с его пребыванием в монастыре в детские и юношеские годы.

В музейной комнате на территории обители Его Святейшество осмотрел экспозицию, посвященную святому праведному Иоанну Кронштадтскому, где хранятся принадлежавшие Кронштадтскому пастырю напрестольный крест и богослужебное облачение, в том числе митра.

В сопровождении сестер обители Патриарх проследовал к святым вратам Пюхтицкого монастыря. Благословив насельниц, Святейший Владыка пожелал им помощи от Господа в несении послушаний.

Далее Предстоятель Русской Православной Церкви направился в город Нарву.

Возле нарвского кафедрального собора Воскресения Христова Патриарх побеседовал с людьми, которые встречали его возле храма, благословил их. В соборе Его Святейшество совершил молебен.

Со словом приветствия к Святейшему Владыке обратился епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Он подчеркнул, что «впервые в истории города его посетил Первосвятитель земли Русской и всех северных стран Патриарх». Говоря о значении этого события, архипастырь сказал: «Весь город пришел в движение, сотни и тысячи людей пришли сюда».

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Я благодарен вам за то, что, несмотря на тяжелейшие обстоятельства конца XX века, когда менялись политические границы, когда люди оказывались в центре тяжелейших конфликтов — межнациональных, а иногда и межконфессиональных, — когда проблемы возникали в совершенно неожиданных местах, вы сумели сохранить себя, в первую очередь, как православная община. И, конечно, огромную роль в этом сыграл этот намоленный кафедральный храм, который собирал под своими куполами всех тех, кто искал в Боге поддержку и силы для преодоления непростых жизненных обстоятельств».

В память о посещении кафедрального собора Нарвы Его Святейшество передал для храма искусно украшенный Казанский образ Богородицы.

Со ступеней храма Предстоятель особо обратился к людям, стоявшим во множестве вокруг собора:

«Вглядываясь в ваши лица, в ваши добрые глаза, я хотел бы сказать, что, во-первых, я очень тронут этой встречей. Я обязательно сохраню в памяти то, что я сейчас переживаю, встречаясь и молясь с вами, жителями Нарвы. Я буду молиться за вас, чтобы Господь хранил вас от всякого зла, чтобы Он вел вас по жизненному пути, чтобы в вашей жизни было больше мира, спокойствия, радости, человеческого благополучия.

Мы все нуждаемся в покое и радости, но человек не может все время находиться в радостном состоянии. Но плохая жизнь начинается тогда, когда радости нет в сердце. Ведь нередко бывает, что человек материально благополучен, у него есть все — и дом, и зарплата, и машина, — но радости и мира у него нет. Надо в первую очередь думать о том, что в твоем сердце. Если мир, покой и радость — значит, Бог рядом с тобой, значит, Он своей энергией, Своей благодатью прикасается к тебе.

Я желаю всем вам, мои дорогие, этой Божественной благодати, душевного мира, любви, радости, покоя, который будет давать силы, в том числе, преодолевать насущные проблемы текущей жизни.

Пусть Господь хранит Нарву, пусть Господь хранит Эстонию, пусть Господь хранит всех вас, мои дорогие!»

15 июня Патриарх Кирилл посетил в городе Нарве храм в честь Нарвской иконы Пресвятой Богородицы где Его Святейшество также встретился с сотрудниками и насельниками действующего при храме социального центра, в котором одинокие пожилые люди и инвалиды получают заботу и помощь.

Настоятель храма протоиерей Виталий Гаврилов рассказал Святейшему Владыке о центре, действующем уже восемь лет.

Затем к собравшимся во дворе центра пожилым людям обратился Предстоятель Русской Православной Церкви: «Я очень рад к вам приехать. Хотел бы поблагодарить отца Виталия и всех тех, кто ему помогал в создании этого замечательного центра. Рядом с храмом есть место, в котором могут жить престарелые люди. Рядом с храмом должны быть места, где могут жить и сироты. Рядом с храмом должно быть место, где люди совершали бы добрые дела. Именно тогда вера становится живой, потому что вера без добрых дел мертва».

Насельники центра получили от Святейшего Патриарха Кирилла подарки, а также образки Божией Матери «Скоропослушница» с Патриаршим благословением. Для храма Предстоятель Русской Православной Церкви передал Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Далее Патриарх Московский и всей Руси посетил место строительства храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В стенах храма, поднявшихся уже на несколько метров, было совершено молебное пение.

Святейший Владыка ознакомился с планами работ по строительству храмового здания.

Собравшиеся около строительной площадки жители города тепло приветствовали Предстоятеля Русской Православной Церкви.

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