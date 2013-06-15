Патриарх Кирилл: Проблемы современного общества вызваны кризисом духовности

Кризисные явления современного мира носят системный характер и спровоцированы кризисом личности, духовности. Такими видятся корни проблем нашего времени Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Когда мы уповаем на силу политики, экономики, силу денег, технологий, мы делаем большую ошибку", - заявил Патриарх Кирилл, общаясь с паствой во время визита в Эстонию. Так с легкостью "можно построить бездушное технократическое общество", подчеркнул предстоятель Русской православной церкви. "Знаки этого мы видим во многих кризисах, которые переживает человечество", - отметил он.

По его словам, все кризисы в разных областях жизни "имеют одну причину". "Это системный кризис человеческой личности, который проявляется во многих обстоятельствах жизни". Для создания цивилизации, неподверженной таким кризисам, "мы должны строить цивилизацию не силы, а духа". "Содействовать этому необходимо в том числе принятием законов, которые соответствуют нравственному стержню, заложенному Господом в человеческую природу", - сказал Патриарх Кирилл.