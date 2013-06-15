Киевская духовная академия УПЦ подписала договор с православной семинарией из Нью-Йорка

14 июня, ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний и канцлер Свято-Владимирской православной богословской семинарии протоиерей Чед Хэтфилд подписали соглашение о сотрудничестве между двумя богословскими школами.

От Киевской академии на подписании присутствовали первый проректор протоиерей Сергий Ющик, проректор по научно-богословской работе Владимир Бурега, ученый секретарь протоиерей Ростислав Снигирев.

Соглашение предполагает обмен студентами и преподавателями, обмен опытом в области современных образовательных методик, разработку и выполнение совместных научно-исследовательских проектов, проведение научно-исследовательских симпозиумов, конференций и семинаров, обмен публикациями, учебными и научными изданиями, представляющими взаимный интерес.

После подписания соглашения стороны обменялись подарками – научными изданиями богословских школ Киева и Нью-Йорка.

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