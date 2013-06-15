Начался визит предстоятеля Русской православной церкви в Эстонию

14 июня 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Эстонию.

В беседе с журналистами в аэропорту Таллина предстоятель Русской православной церкви отметил:

«Я много раз бывал в Эстонии, с Эстонией связано мое детство. Будучи ребенком и юношей, я неоднократно приезжал сюда: мои родители жили здесь на даче, я приезжал к ним, а также неоднократно совершал паломничества в Пюхтицкий монастырь. Мне очень близка и сама Эстония, и ее народ, ее обычаи, ее культура.

Сегодня я прибыл в Эстонию в связи с празднованием 20-летия подписания моим блаженнопочившим предшественником Патриархом Алексием II Томоса об автономии Эстонской православной церкви, о предоставлении ей прав самоуправления. Это было очень важное событие, которое положило основу дальнейшему укреплению Православия на Эстонской земле.

Как всегда, самое главное, что я буду делать, — это молиться у святынь, совершать богослужения. Будет освящен новый православный храм. Я надеюсь побывать в Нарве и Пюхтицком монастыре. Прямо сейчас мы направимся в Александро-Невский кафедральный собор, где будет совершен молебен. В программу визита также входит встреча с руководством страны — я считаю это очень важным, учитывая, что религиозный фактор всегда играл, играет и будет играть значительную роль, в том числе, и в развитии отношений между странами и народами. Дай Бог, чтобы отношения между Россией и Эстонией совершенствовались, улучшались для блага народов обеих стран».

Отвечая на вопрос представителей СМИ, как он оценивает положение Русской православной церкви в Эстонии, Его Святейшество отметил, что оценивает его в контексте существования Эстонской православной церкви, автономные права которой были подтверждены Святейшим Патриархом Алексием II 20 лет назад.

«Жизнь церкви идет, развивается, несмотря на некоторые обстоятельства, которые, являясь рудиментами конфликтов 1990-х годов, до сих пор не преодолены. Мы очень надеемся, что все эти рудиментарные проблемы будут разрешены. Эстонская православная церковь — это церковь православных людей, живущих в Эстонии. Это не представитель иностранного государства, тем более, это не агент иностранного государства, который работает в его пользу. Это местная христианская православная община, которая насчитывает сотни и сотни лет и имеет очень богатую историю. Мы надеемся, что отзвуки потрясений конца 1990-х годов завершатся, в том числе, и на Эстонской земле», — сказал Патриарх Кирилл.

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