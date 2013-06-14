Митрополит Киевский Владимир поклонился мощам преподобного Агапита Печерского

14 июня Православная Церковь празднует память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

В этот день Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами Украинской Православной Церкви, первый викарий Киевской митрополии митрополит Бориспольский Антоний, наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Городницкий Александр, епископы Шепетовский и Славутский Дионисий, Ирпенский Климент, Конотопский и Глуховский Роман, Бородянский Варсонофий, насельники монастыря в священном сане.

Митрополит Владимир молитвенно поклонился честным мощам преподобного Агапита и пожелал верующим его молитвенного заступничества перед Престолом Господним.

По сложившейся многолетней традиции накануне праздника братия Лавры выносит раку с мощами преподобного Агапита Печерского из пещер и под пение тропаря и величание преподобному торжественно переносит мощи в Трапезный храм, в котором происходят праздничные богослужения, а верующие смогут поклониться великой лаврской святыне.

После Божественной литургии рака с мощами преподобного крестным ходом была перенесена к месту своего постоянного пребывания в Ближних пещерах.

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