В праздник Вознесения Господня Патриарх Кирилл совершил литургию

13 июня 2013 года, в праздник Вознесения Господня, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Вознесения Господня («Большое Вознесение») в Сторожах, у Никитских ворот в Москве.

На малом входе в связи с образованием Брянской митрополии Предстоятель Русской Православной Церкви возвел в сан митрополита епископа Брянского и Севского Александра.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Клинцовского и Трубчевского Сергия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

Затем Святейший Патриарх и сослужившие Его Святейшеству архиереи и священнослужители совершили славление празднику Вознесения Господня.

Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Владимир Диваков. Он рассказал, что в храме «Большое Вознесение» неоднократно служил Святейший Патриарх Тихон, и именно здесь 88 лет назад, за два дня до кончины, святитель возглавил последнюю в своей жизни Божественную литургию и архиерейскую хиротонию. «С тех пор до настоящего дня в этом храме не совершались архиерейские хиротонии, и поэтому нынешнее богослужение — своего рода соединение эпох, эпохи Патриарха Тихона и нашей», — подчеркнул отец Владимир.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси