Патриарх Кирилл посетит Эстонию

14-16 июня состоится Первосвятительский визит в Эстонию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

В первый день визита Святейший Патриарх Кирилл встретится с Предстоятелем Эстонской Православной Церкви митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием и совершит с православными Эстонии молебен в Александро-Невском кафедральном соборе г. Таллина.

Затем Патриарх Кирилл возложит венки к Монументу скорби (памятнику Линде) и к памятнику «Бронзовый солдат» на Военном кладбище г. Таллина, а также пообщается с ветеранами и молодежью.

В тот же день состоятся встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с государственным руководством Эстонской Республики и с мэром г. Таллина Эдгаром Сависааром.

Второй день визита, 15 июня, начнется с Божественной литургии в Пюхтицком ставропигиальном женском монастыре, после чего Патриарх Кирилл посетит Нарвский Воскресенский кафедральный собор, а также социальный центр.

16 июня состоится встреча Святейшего Патриарха в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ, где будет совершено Великое освящение храма и отслужена Божественная литургия. В 2003 году место строительства и закладной камень этого храма во время своего визита в Эстонию освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Во дворе храма приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II верующими Эстонии установлен памятник.

В завершение визита Патриарх Кирилл посетит прием от имени Эстонской Православной Церкви и встретится с архиепископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Андресом Пыдером в Домском лютеранском соборе.