В Донецке совершен чин полного освящения Свято-Воскресенского храма

12 июня храм Воскресения Христова г. Донецка с архипастырским визитом посетил Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский. Владыка Иларион провел чин полного освящения храма и престола, а также возглавил Торжественную литургию, сообщает «Донбасс православный».

Владыка Иларион в своем слове к верующим напомнил об истории праздника отдания Пасхи, а также поздравил прихожан с великим освящением их родного храма.

«Храм принял полную благодать, силу Божьего благословения и называется домом молитвы, домом селения божественной славы. Сегодня мы освятили этот дом Божий для Вас, дорогие братья и сестры, для Вашей пользы. Поздравляю Вас всех с этим историческим для истории Донецкой епархии событием, пусть Пасхальная радость всегда остается в Ваших сердцах и напоминает нам о великом Торжестве Православной Церкви. И помните, что только ради нашего с Вами спасения Господь сошел с Небес, воплотился в Деве Марии, принял тяжкие муки, распялся на кресте для того, чтобы Своей Божественной силой воскреснуть и победить жало смерти, и даровать нам жизнь вечную. Это — наша главная цель, потому, как говорил апостол Павел, если мы не верим, что Господь Воскрес, то напрасна и тщетна наша вера. Мы должны верить, что наша душа бессмертна и придет время пребывания нашего в лоне Авраамовом во славе Божией, куда нас всех призовет Господь», — сказал митрополит Иларион.

По окончании литургии состоялся Крестный ход вокруг храма.