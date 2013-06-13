В канун праздника Вознесения Господня Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение

12 июня 2013 года, в канун праздника Вознесения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили епископ Дмитровский Феофилакт, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Подольский Тихон, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство кафедрального соборного храма.

Святейший Патриарх Кирилл совершил помазание елеем всех верующих, молившихся за богослужением.

Сегодня, 13 июня, в праздник Вознесения Господня, Предстоятель Русской Православной Церкви совершит Божественную литургию в московском храме Вознесения Господня («Большое Вознесение») у Никитских ворот.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси