10–11 июня в Симферополе прошли торжества, посвящённые дню памяти святителя и исповедника Крымского Луки, сообщает сайт Симферопольской епархии.

10 июня после молебна с акафистом святителю Луке в Свято-Троицком женском монастыре, который совершил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, уже традиционно освящали медицинские халаты.

11 июня, праздничная Божественная литургия завершилась Крестным ходом с честными мощами святителя Луки.

"Подвиг святителя и исповедника Луки (в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) является для каждого из нас ярким, зримым свидетельством непреходящей актуальности живоносных глаголов евангельских", — говорит о святителе митрополит Лазарь.

"Именно жизнь в Боге и с Богом питала святительское сердце всю его сознательную жизнь, укрепляла его на пути исповедничества, в тюрьмах и ссылках, в подвижническое время Великой Отечественной войны, на разорённой богоборчеством и войной Крымской кафедре, где святитель поистине стал мудрым, кротким и любвеобильным сеятелем Слова Божия.«Люди, по духу сродные Богу Любви, воспринимают Духа Святого и неуклонно совершенствуются в добре и любви…», — назидает нас великий угодник Христов в своих бессмертных творениях.

Именно эта чистосердечная святая евангельская любовь, жертвенность, открытость сердца для всякого страждущего, «алчущего и жаждущего правды» (Мф. 5:6) является отличительным свойством души выдающегося Крымского Архипастыря", — подчеркивает правящий архиерей Крымского края.

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