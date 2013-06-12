В Русской Православной Церкви идет подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм

11 июня 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание рабочей группы по вопросам участия Русской Православной Церкви в подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В ходе собрания обсуждались вопросы духовного окормления участников Олимпийских и Паралимпийских игр. Повестка дня заседания включала следующие темы:

пастырское служение в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр;

создание и распространение печатной продукции о традиционных религиях России;

организация работы волонтеров-религиоведов в рамках функционирования молитвенных помещений для верующих мировых религий в трех олимпийских деревнях;

обсуждение проекта строительства центров традиционных религий в трех олимпийских деревнях.

В заседании приняли участие: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель Синодального отдела по делам молодежи; протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества; председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета; протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии; протоиерей Николай Соколов, член Патриаршего совета по культуре; диакон Роман (Богдасаров), и.о. заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, главный эксперт автономной некоммерческой организации «Оргкомитет "Сочи 2014"» Н.Г. Батиашвили, ректор Московского государственного лингвистического университета И.И. Халеева, старший вице-президент АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"» С.В. Бондаренко.

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Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.

Руководство АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"» обратилось к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в организации молитвенных помещений для верующих мировых религий в трех олимпийских деревнях на время подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи с января по март 2014 года.

Обеспечение доступа участников и зрителей Олимпийских игр к молитвенным помещениям мировых религий является требованием Международного Олимпийского комитета.

На сегодняшний день Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества проведен ряд переговоров с представителями традиционных религий и АНО «Оргкомитет "Сочи 2014"», в ходе которых достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии в указанной сфере.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси