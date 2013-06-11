В Луганске торжественно вручены дипломы выпускникам богословского университета

В Луганске 10 июня 2013 года в Свято-Владимирском кафедральном соборе торжественно вручены дипломы магистров и бакалавров богословия выпускникам Луганского Богословского Университета, сообщает ОстроВ.

«Сегодня окончание учебного года и выдача дипломов выпускникам нашего богословского университета. На протяжении 5 лет студенты получали знания, готовясь к будущему служению церкви. Наш Луганский Богословский Университет – это молодое учебное заведение. Собственно, университет находится на стадии становления и административно-духовного образования. Однако, на сегодня университет выпустил многих. Я надеюсь, что выпускники, которые получат сегодня дипломы, достойно потрудятся на ниве господней, принеся ощутимую, реальную пользу нашей святой церкви, которая сегодня нуждается в просвещенных пастырях и просвещенных мирянах. Я также хочу поблагодарить Людмилу Янукович за ту заботу, которой она окружает наш университет. У нас сегодня много проблем, особенно материального плана, которые мы можем решить только вместе. Я хочу сердечно поблагодарить и попросить и в будущем также не оставлять нас вниманием, а мы будем молиться», - сказал отец-настоятель Луганского богословского университета Владимир Конончук.

Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский и Алчевский избран сопредседателем попечительского совета Луганского Богословского Университета, в знак чего Высокопреосвященнейшему Митрофану вручен памятный знак и грамота.

«Хотелось бы напомнить принцип духовного обучения – никто не может научить духовного ученика тому, чего не исполняет сам», - отметил Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский и Алчевский.

Грамотой «За заслуги перед Украинской Православной церковью» и Орденом Украинской Православной церкви святой равноапостольной княгини Ольги награждена Людмила Янукович.

«Я приезжаю сюда в третий раз и вижу чудные перемены. Когда я приезжала в прошлый раз, весь алтарь был в лесах, а сегодня мы видим красивую роспись и великолепие. Мы знаем – Господь с нами и мы ничего не боимся. Дорогие мои, я сердечно поздравляю всех награжденных. Дай Бог, чтобы выпускники высоко несли, так сказать, честь и знамя своего университета. Дай Бог нам всем мира, добра и благополучия», - сказала Л. Янукович.

Справка: Л. Янукович занимается благотворительностью. Возглавляет благотворительный фонд «От сердца к сердцу», оказывающий помощь детским домам. Строит в Донецкой области церкви.