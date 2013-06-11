Итальянская маркиза подарила России три частицы мощей свт. Николая Чудотворца

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова на прошлой неделе посетила делегация из Рима — посол Ордена Мальты в РФ Джанфранко Факко Бонетти, советник посла маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, советник по культуре Итало-Российской торговой палаты Артур Кураш. В дар России маркиза дель Борго привезла из Бари три частички мощей великого святого – Николая Чудотворца. Об этом сообщает пресс-служба Саранской епархии.

Одна частица в драгоценном ковчежце остается в Саранском соборе, а две другие, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, отправятся в Саратовскую и Пензенскую митрополии.

Уже более десяти лет, по зову сердца, итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго привозит в Россию и, по благословению Патриарха, передает в разные православные храмы частицы мощей многих святых. А еще в 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, маркиза добилась того, что тысячи советских детей, проживавших в зараженной зоне, смогли выехать в Италию для лечения и реабилитации. Реликвии, которые маркиза привозит в Россию, ей жертвуют на благое дело ее друзья и знакомые. Но частицы мощей святителя Николая Мирликийского маркиза привезла из своей родовой замковой церкви, как сказала г-жа дель Борго, «в знак глубокого уважения к Русской Православной Церкви и как символ нашей общей любви к Христу».

Каждый день в соборе служится молебен святителю Николаю. Приложиться к многоцелебным мощам Мирликийского Чудотворца может любой человек, пришедший в храм.

ПРАВМИР