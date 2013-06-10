В Луганске провели крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси

9 июня, в Луганске провели крестный ход, посвященный празднованию 1025-летия Крещения Руси, передает CXID.info.

Стартовал крестный ход от храма Святой Мученицы Татьяны. Верующие прошли до храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», где состоялся благодарственный молебен.

В молебне приняли участие Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский и Алчевский, Преосвященнейший епископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, представители духовенства, прихожане, а также руководители города и области.

«Этот год наполнен многими событиями, как из церковной жизни, так и из общественной. Вчера служением торжественной Божественной литургии во Владимирском кафедральном соборе Луганска Луганская епархия начала праздновать великий юбилей, посвященный 1025-летию Крещения Руси», - рассказал Высокопреосвященнейший Митрофан.

«Приняв святую православную веру из Византии, святой равноапостольный князь Владимир не только соединил и укрепил Киевскую Русь, но и вывел ее на совершенно новый уровень международных отношений. Самое главное, что все племена, населявшие Киевскую Русь, он привел к подножию Креста Господня», - подчеркнул Архиепископ.

По словам Митрофана, 1025 лет – это значительный период в истории человечества:

«За это время наше отечество и святая церковь прошли различные пути и испытания. Были разные периоды: благоденствия, становления, умножения веры Христовой, но были и периоды, когда вера подвергалась гонениям и физическому уничтожению. Сегодня на Луганщине возрождается вера православная, строятся храмы, открываются святые обители, молодежь и дети имеют возможность приходить в храм, молиться, изучать Слово Божье».

Кроме того, как отметил Архиепископ, храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» станет одним из символов возрожденного христианства в Луганской области.

Всего в шествии, по информации правоохранительных органов, приняли участие более тысячи человек.