Митрополит Киевский Владимир освятил храм в честь Зачатия Иоанна Крестителя

9 июня Митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил приход в честь Зачатия Иоанна Крестителя, в Святошинском районе г. Киева, где совершил чин освящения главного престола храма.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, настоятель храма протоиерей Адам Кучмий, благочинный Святошинского благочиния протоиерей Дионисий Дунаев, духовенство храма и соседних приходов.

В новоосвященном храме Блаженнейший Владыка совершил Божественную литургию, в конце которой поздравил настоятеля, духовенство и прихожан с событием освящения храма и светлыми днями Пасхи.

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Храм в честь Зачатия Иоанна Крестителя действовал в прошлом веке неподалеку в Беличах, и был разрушен в 1960-е годы. Строительство нового храма началось в 2006 году и велось на пожертвования прихожан в течение шести лет. В 1990 году на месте нынешнего храма был основан приход в честь Зачатия Иоанна Крестителя.

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