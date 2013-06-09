Крестный ход в честь 1025-летия Крещения Руси прибывает в Екатеринбург

Участники масштабного крестного хода, организованного по случаю празднования в этом году 1025-летия крещения Руси и 25-летия возрождения Русской православной церкви, сегодня привезут в Екатеринбург частицу мощей святого благоверного князя Владимира. Как рассказали в ИТАР-ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии, ковчег с мощами будет помещен в Храм-на-Крови, построенный на месте гибели царской семьи.

«В этом году исполняется 10 лет со дня освящения этого храма. Поэтому символично, что частица мощей святого благоверного князя Владимира будет находиться именно здесь. Это место стало одним из мест покаяния в России. Мы ожидаем сотни верующих из разных уголков Урала, которые придут помолиться к ковчегу, попросить прощения, покаяться», - рассказали в пресс-службе.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Владимира пробудет в Екатеринбурге до 12 июня.

1 июня Крестный ход в честь 1025-летия Крещения Руси отправился на поезде из Владивостока. Участники акции едут по железной дороге в вагоне-храме, где находится ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Владимира. Среди городов, где будут проходить торжественные церковные и общественные мероприятия Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград.

Далее Крестный ход направится в Украину и Беларусь.