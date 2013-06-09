Патриарх Кирилл рекомендует монахам отказаться от интернета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что монахам не следует пользоваться интернетом, чтобы оградить себя от соблазнов. Он отметил, что никакого приспособления монашеской жизни к современным условиям быть не должно.

"Сейчас большим соблазном является интернет. Многие монахи поступают, на мой взгляд, совершенно неразумно: с одной стороны, они уходят из мира, чтобы создать благоприятные условия для спасения, а с другой стороны — берут свой мобильный телефон и начинают входить в интернет, где, мы знаем, множество греховного и соблазнительного". "Когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в интернет, не должен ли он подумать, а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?".

"Интернет — прекрасное место, где можно ловить человека"

Что касается священников, то их патриарх Кирилл напротив призывал активнее использовать интернет для христианской миссии. В феврале 2013 года московская патриархия подготовит единую стратегию присутствия РПЦ в социальных медиа. Новая концепция должна содержать кодекс поведения священников в социальных сетях, а также основные принципы сетевой проповеди христианства.

Коммерсант