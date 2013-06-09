Афон является источником духовной силы для православного монашества

В ходе своего визита в Грецию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершал паломничество на Афон. Его Святейшество поделился своими мыслями с журналистами о значении Афона для наших современников и роли православного монашества в современном мире.

Когда приезжаешь на Афон, понимаешь важность монашества для всей Православной Церкви и особенно осознаешь значение Святой Горы. Святая Гора Афон представляет собой полуостров, но и в переносном смысле она тоже полуостров — полуостров Византии, то, что сохранилось от Византии и дошло до XXI века.

Но поскольку монашество афонское не изолировано от мира, это не остров и не археологический музей. Афон связан с современной жизнью, не являясь изолированным островом.

Исторически и географически Афон является полуостровом, у него живая связь с современным обществом, и благодаря этой связи духовные импульсы афонского монашества воспринимаются очень многими людьми.

Я могу судить по нашим людям, например, в России, Украине… Я могу говорить о тех, кто еще вчера не мог себя назвать православным, но сегодня через опыт соприкосновения с Афоном стал православным человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть взятием на себя определенных обязательств по отношению к окружающему миру и людям.

Афон действительно является источником духовной силы для православного монашества. Для России так сложилось исторически, потому что через Афон мы получили наше монашество, обрели очень много с точки зрения духовного опыта. Сегодня эта роль Афона становится все более значимой.

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