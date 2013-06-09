Митрополит Владимир освятил антиминсы для храмов Киевской епархии
07:56, 09 июня 2013Православие
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В Киево-Печерской лавре
7 июня Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Никольском храме при резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершил чин освящения антиминсов для храмов Киевской епархии.
Его Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской митрополии митрополит Бориспольский Антоний и архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
При совершении чина Блаженнейший владыка помазал антиминсы Святым Миром, окропил освященной водой и вложил в каждый частицу мощей.
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