Митрополит Владимир освятил антиминсы для храмов Киевской епархии

7 июня Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Никольском храме при резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершил чин освящения антиминсов для храмов Киевской епархии.

Его Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской митрополии митрополит Бориспольский Антоний и архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

При совершении чина Блаженнейший владыка помазал антиминсы Святым Миром, окропил освященной водой и вложил в каждый частицу мощей.

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