Азовские казаки установили Поклонный крест в честь 1025-летия крещения Руси
12:31, 08 июня 2013Православие
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Будет торжественно освящен 22 июня
В Херсонской области Украины казаки Генического куреня Усть-Азовского отдельного казачьего полка установили Поклонный крест на въезде в Геническ со стороны Арабатской Стрелки.
Крест будет торжественно освящен ко дню начала Великой Отечественной войны 22 июня в 11.00. Казаки посвятили свою акцию 1025-летию Крещения Руси.
В истории Геническа казачество появилось издревле. Согласно летописям еще в 860 году в северо-западное Приазовье пришли «касаки», которые обратились к находившимся здесь славянским просветителям Кириллу и Мефодию и приняли христианство.
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