Завершился визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Элладскую Православную Церковь

1-7 июня 2013 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима и Священного Синода Элладской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Элладу.

В аэропорту Афин Святейшего Патриарха встречал Блаженнейший Архиепископ Иероним, оттуда Предстоятели Русской и Элладской Церквей направились в храм во имя священномученика Дионисия Ареопагита в Колонаки. В заполненном людьми храме Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен .

Тем же вечером в Архиепископском дворце в греческой столице состоялась беседа Предстоятелей двух Церквей.

2 июня, в Неделю пятую по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним совершили Божественную литургию в афинском храме святого великомученика и целителя Пантелеимона Ахарнон.

В тот же день от имени Синода Элладской Православной Церкви был в честь высокого гостя был дан прием.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним посетили русский храм Святой Троицы в Афинах, а также строящийся соборный храм в честь иконы Божией Матери «Панагия Сумела» в районе Ахарнэ в северной части Афин. Русскоязычной общине этого храма Святейший Владыка передал честные мощи преподобного Серафима Саровского.

В программе второго дня визита также было посещение благотворительной организации Афинской Архиепископии «Апостоли» («Миссия»).

3 июня Святейший Патриарх посетил резиденцию Священного Синода Элладской Православной Церкви и совершил молебен в Синодальном монастыре Петраки. Далее он принял участие в торжественном заседании Священного Синода Элладской Церкви и обратился к его участникам со словом. На заседании Его Святейшеству была вручена высшая награда Элладской Православной Церкви – Большой крест святого апостола Павла. Высоких наград также были удостоены члены церковной делегации.

Затем прошли переговоры Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом и членами Священного Синода Элладской Церкви.

В этот же день состоялись встречи Святейшего Владыки с Президентом Греции К. Папульясом и премьер-министром страны А. Самарасом.

Из Афин Его Святейшество отправился в Салоники, где совершил молебен в кафедральном соборе во имя святителя Григория Паламы и посетил Фессалоникийскую митрополию. Вечером от имени митрополита Фессалоникийского Анфима был дан прием в честь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На следующий день, поклонившись святыням города, Патриарх Кирилл отбыл водным путем на Святую Гору Афон. От пристани он направился в Карею – административный центр Афона, где в соборе Протата был совершен молебен. Также состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с членами Эпистасии Святой Горы Афон.

Прибыв в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, Патриарх поклонился святыням обители, осмотрел восстановленные после пожара монастырские строения, совершил литию по почившей братии. Его Святейшество также посетил место подвигов преподобного Силуана Афонского.

5 июня Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Свято-Пантелеимоновом монастыре.

В ходе паломничества на Афон Предстоятель Русской Церкви посетил Великую Лавру преподобного Афанасия Афонского, монастыри Ивирон и Пантократор, Илиинский скит, основанный преподобным Паисием Величковским, Зограф, Хиландар, Ватопед, скит Ксилургу, Андреевский скит, ознакомился с ходом восстановительных работ в Старом Русике.

7 июня была отслужена Литургия в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря. После богослужения состоялась беседа Святейшего Патриарха с представителями средств массовой информации.

В завершение паломнического посещения Афона Его Святейшество обратился с наставлением к насельникам Пантелеимоновой обители; состоялась также беседа Святейшего Патриарха с игуменом монастыря архимандритом Иеремией.

В городе Верия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл памятник святому апостолу Павлу.

Предстоятель Русской Церкви также освятил в монастыре Панагия Довра колокола строящегося храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого). В обители был дан прием в честь Предстоятеля Русской Церкви.

В завершение визита Святейший Владыка поделился с журналистами своими впечатлениями от посещения греческой земли.

Из аэропорта Салоник Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и сопровождавшая его делегация отбыли на родину.

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