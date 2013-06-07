Ковчег с мощами Крестителя Руси с 9 по 12 июня - в Екатеринбурге

С 9 по 12 июня в Екатеринбурге пройдет крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси. Поклониться святыне можно будет в Храме-на-Крови.

Торжественная встреча ковчега с мощами состоится 9 июня на железнодорожном вокзале, куда прибудет поезд со специальным вагоном-храмом.

В течение трех дней в Храме-на-Крови пройдут богослужения, будут организованы экскурсии и лекции, посвященные Крещению Руси, В библиотеке духовно-просветительского центра "Патриаршее подворье" откроется тематическая книжная выставка. В рамках события Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл откроет выставку картин великой княжны Ольги Александровны Романовой.

12 июня к Храму-на-Крови приедут участники мотопробега "Отцы России за многодетную семью". Участвуют в мотопробеге девять священнослужителей. В Екатеринбурге к ним присоединятся православные мотоциклисты из Кушвы.

В этот же день у стен храма пройдет еще одна акция "Мама, папа, спасибо за жизнь!" и мастер-класс "Доброе граффити".

Вечером 12 июня ковчег с мощами отправится в Нижний Новгород.

Святыня уже побывала в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске. Поклониться мощам святого равноапостольного князя Владимира можно будет еще в пяти российских городах. Позже ковчег будет перевезен в города Украины и Белоруссии.

ИА REGNUM



