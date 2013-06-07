В Киеве 8 июня откроется «Вознесенская» православная выставка
В Киево-Печерской Лавре
8 июня в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер Киево-Печерской Лавры, откроется Всеукраинская православная выставка «Вознесенская». Об этом сообщает «Православие в Украине».
В ней примут участие представители епархиальных издательств и монастырских мастерских Украины, России, Белоруссии и других стран СНГ.
На выставке представят большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, богослужебные облачения, церковная утварь, изделия народного ремесла, продукция из ткани, ювелирные изделия, монастырские травяные лечебные сборы.
Выставка будет проходить с 8 по 16 июня.
Вход свободен ежедневно с 9:00 до 19:00.