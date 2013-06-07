Сегодня ковчег с мощами святого князя Владимира прибыл в Новосибирск
14:11, 07 июня 2013Православие
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Международный Крестный ход
7 июня Крестный ход, сопровождающий ковчег с мощами князя Владимира, прибыл в Новосибирск.
Ковчег с мощами крестителя Руси князя Владимира пронесут крестным ходом через Россию, Украину и Белоруссию с остановками в крупных городах. По российской территории православная святыня пройдет от Владивостока до Калининграда в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.
В Новосибирске крестный ход со святыми мощами собрал более 500 человек.
Православное шествие прошло по центральной аллее Троицкого сквера и сопровождалось молебнами в соборе. Перед верующими выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
8 июня мощи отправят на станцию Новосибирск-Главный.
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