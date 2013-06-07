Сегодня ковчег с мощами святого князя Владимира прибыл в Новосибирск

7 июня Крестный ход, сопровождающий ковчег с мощами князя Владимира, прибыл в Новосибирск.

Ковчег с мощами крестителя Руси князя Владимира пронесут крестным ходом через Россию, Украину и Белоруссию с остановками в крупных городах. По российской территории православная святыня пройдет от Владивостока до Калининграда в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.

В Новосибирске крестный ход со святыми мощами собрал более 500 человек.

Православное шествие прошло по центральной аллее Троицкого сквера и сопровождалось молебнами в соборе. Перед верующими выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

8 июня мощи отправят на станцию Новосибирск-Главный.

НГС.НОВОСТИ

