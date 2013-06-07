В мире, отказывающемся от Бога, исчезает понятие греха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что исчезновение в мире понятия греха подталкивает человека к добровольному выбору в пользу зла. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Мир сегодня потерял понятие греха. Не существует больше понятия греха, есть понятие, которое называется "модель поведения", "альтернативная модель поведения". Вы так себя ведете — и это ваша "правда", а я так себя веду — это моя "правда", а абсолютной правды нет. А почему это произошло? Потому что люди отказались от Бога», – добавил он.

«Без Бога нет абсолютной правды. Если Бога нет, то любая правда относительна, а если правда относительна, то смешиваются понятия добра и зла. А это та почва, на которой только и может прийти антихрист», – сказал Патриарх Кирилл во время встречи с братией монастыря Зограф на горе Афон.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, когда разрушаются понятия добра и зла, люди теряют способность отличать одно от другого и могут с легкостью принимать зло, а навязывание греха происходит все более изощренно. «Тебе говорят: делай, что хочешь, но при этом мы тебе покажем примеры, которым нужно следовать. Кино, телевидение, массовая культура — это примеры, которые захватывают сознание миллионов людей», – отметил Патриарх.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что выбор современного человека в пользу греха по своей воле, без формальных ограничений свободы – это гораздо страшнее, чем жизнь в тоталитарных обществах. «Мы видим сейчас, что происходит. Однополые браки, эвтаназия, аборты — то, что всегда считалось злом с точки зрения Божественной правды, злом больше не считается», – заключил Патриарх Кирилл.

