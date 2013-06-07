Протоиерей УПЦ Г. Батенко встретился с журналистами региональных изданий

6 июня, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Аннозачатиевському храме Святой Успенской Киево-Печерской лавры состоялась встреча заместителя председателя Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений и заместителя председателя Комитета по вопросам биоэтики и этических вопросов при Синоде УПЦ протоиерея Геннадия Батенко с журналистами региональных изданий, приехавших со всех регионов Украины в день своего профессионального праздника по приглашению Министра здравоохранения.

Для группы журналистов была организована эксклюзивная экскурсия по обители, после которой, отец Геннадий вручил гостям памятные подарки.

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