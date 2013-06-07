Предстоятель Русской Церкви совершил молебен в монастыре Хиландар

6 июня 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил монастырь Хиландар на Афоне. Его Святейшеству сопутствуют члены официальной делегации Русской Православной Церкви. Вместе со Святейшим Патриархом Кириллом в обитель также прибыл представитель Константинопольского Патриархата на Святой Горе Афон митрополит Милетский Апостол.

После встречи у врат монастыря Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал во Введенский собор. В храме, где пребывает чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», Патриарх Кирилл совершил молебен.

После молебна игумен Хиландарской обители архимандрит Мефодий обратился к Патриарху Кириллу, отметив, что еще со времен правления царя Иоанна IV Васильевича много даров принесли русские Хиландару, и всегда они оказывали монастырю необходимую помощь. В обители и по сию пору хранятся старинные царские грамоты. А когда в 2004 году вследствие пожара были сильно повреждены многие монастырские строения, средства на их восстановление поступили, в том числе из России.

В ответном слове Патриарх Кирилл отметил знаменательные пересечения в истории русского и сербского монашества, напомнив о том, что святой Савва Сербский, основатель Хиландара, начал монашеский путь в Русском Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон (в ту пору он находился немного в стороне от нынешнего местоположения, сейчас это скит Старый Русик).

«Сегодня мы переживаем трагедию Косово и Метохии — духовного центра Сербской Православной Церкви. И потому так важно что в Хиландаре молятся за сербский народ», — сказал Патриарх, подчеркнув, что возрождение народа связано с возрождением монашества.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил настоятеля и братию Хиландарской обители, которые принесли в Русскую землю список иконы Богородицы «Троеручица» в 350-ю годовщину принесения первого списка этого чудотворного образа, который был безвозвратно потерян после революции.

Святейший Владыка вручил игумену монастыря архимандриту Мефодию наперсный крест. Памятным даром Хиландарской обители от Предстоятеля Русской Церкви стала Касперовская икона Царицы Небесной.

Поклонившись святым мощам угодников Божиих в алтаре собора, Святейший Патриарх посетил архондарик обители. Далее Его Святейшество прошел к колодцу святого Саввы. Достав ведром из колодца воду и умывшись, он прошел далее к лозе святого Симеона Мироточивого. Его Святейшество также осмотрел монастырский музей, в собрании которого есть иконы, датированные XIII столетием.

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Монастырь Хиландар, называемый балканскими славянами Сербской Лаврой, основан в 1198 году святителем Саввой Сербским и его отцом преподобным Симеоном Мироточивым (в миру — великий жупан Стефан Неманя), принявшими постриг на Афоне. В течение веков Хиландар служил духовным и культурным центром сербского народа.

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