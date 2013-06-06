В Минске открылась международная конференция к 1025-летию Крещения Руси

6 июня 2013 года в здании Президиума Национальной академии наук Беларуси (Минск) открылась международная научно-практическая конференция «Крещение Руси в судьбах Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути».

Двухдневный форум проводится по инициативе и по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви. Он посвящен 1025-летию Крещения Руси и открывает серию торжеств в этой памятной даты. На межгосударственном уровне подготовку торжеств курирует Церковно-общественный комитет под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета, а также представителей правительств и общественности России, Украины и Белоруссии.

Организаторы конференции — Белорусская Православная Церковь и Национальная академия наук Беларуси. Помимо белорусских, российских и украинских ученых и общественных деятелей, на форуме выступят ученые из Польши и Германии. Будет озвучено более 150 докладов.

Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя объявил о начале форума.

Приветствие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко огласил заместитель премьер-министра республики, председатель Республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Руси в РБ Анатолий Тозик.

«Более тысячи лет христианство формирует общие для всех восточных славян этические и эстетические идеалы, служит основой нравственных и культурных традиций. Сегодня оно играет огромную роль в укреплении моральных устоев, проповеди единства, миролюбия и взаимопомощи. Многогранная деятельность Православной Церкви неизменно находит отклик в белорусском обществе. Конструктивное сотрудничество государства и Белорусского экзархата позволяет совместно реализовывать гуманитарные проекты, реставрировать уникальные древние святыни и строить новые храмы. Уверен, проведение конференции с участием широкого представительства ученых и духовенства послужит делу дальнейшего сближения славянских народов, позволит осознать великую консолидирующую силу христианства, его созидательную и культурообразующую роль», ― отмечается в приветствии главы государства.

Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил митрополит Рязанский и Михайловский Павел.

Затем к организаторам и гостям форума обратился митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

«Благодаря Крещению наши народы обрели духовное единство во Христе. Опираясь на общность веры и невзирая на государственные и политические разделения, они в продолжение десяти веков созидали единую в ее цветущем многообразии культуру и свято хранили основанные на Евангельских заповедях традиции благочестия. Живыми носителями этих традиций всегда выступали святые угодники Божии. Жертвенное самоотречение и духовное самоуглубление, с какими они совершали свое служение, и сегодня продолжают быть примерами подлинной любви к Богу и ближнему, высоких нравственных качеств и истинной заботы о благе родной земли», — отметил, в частности, Патриарший экзарх.

Собравшихся приветствовал заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. «В многовековой истории нашего народа роль Православия всегда была приоритетной, ― сказал В. Гусаков. ― Наше историческое становление ― это древо, взращенное святыми и, в свою очередь, давшее святых в качестве плодов».

Приветственный адрес Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира огласил викарий Киевской епархии епископ Броварской Феодосий. В тексте обращения, в частности, говорится:

«Милостию Божией, с окончанием господства атеистической идеологии на постсоветском пространстве, великому событию Крещения Киевской Руси в 988 году уделяется все больше внимания. И происходит это не только в сугубо церковной среде, ― празднование важнейшей вехи нашей истории выходит на общенародный и государственный уровень. В Украине уже в течение пяти лет День Крещения Руси отмечается как национальный праздник.

И это неудивительно, ведь событие, явившееся историческим началом для отечественной Православной Церкви, сопровождалось также коренными изменениями во всех сферах общественной жизни. Крещение ввело Киевскую Русь в систему европейских христианских государств, она окончательно осознала себя частью цивилизованного мира своего времени».

Далее выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.

Затем состоялось пленарное заседание.

Патриархия.ru