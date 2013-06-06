Патриарх Кирилл поклонился наиболее чтимой иконе Афона

5 июня 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Иверский монастырь на Афоне, где совершил молебен в соборном храме обители и поклонился Иверской иконе Божией Матери в Иверской часовне.

После молебна Святейшего Патриарха приветствовал игумен монастыря архимандрит Нафанаил. Упомянув о том, что точный список с главной святыни обители — Иверской иконы Богородицы — находится в самом сердце Москвы, отец Нафанаил сказал: «Божия Матерь "Вратарница" стала сердцем Святой Руси, а мы стали братьями, поскольку у нас общая Матерь и заступница Портаитисса "Вратарница". Бывая в Москве, мы чувствуем себя, как дома, и когда принимаем здесь паломников, в первую очередь Вас, Ваше Святейшество, мы ощущаем, что принимаем братьев, родных людей в нашем родном доме — доме Божией Матери "Вратарницы". В каком-то смысле все мы стали москвичами, а русские паломники — святогорцами».

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к игумену и братии со словом:

«Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Апостол! Ваше Преподобие отец Нафанаил, игумен сей святой обители! Досточтимый отец Василий! Дорогие отцы и братья!

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за эту замечательную возможность еще раз в своей жизни посетить Иверскую обитель. Всякий раз, когда моя нога ступала на Афон, я шел сюда, чтобы помолиться перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы "Вратарница". Я сопровождал в паломнических поездках своих блаженнопочивших предшественников: Святейшего Патриарха Пимена и Святейшего Патриарха Алексия II, также у меня была возможность здесь быть помимо этих замечательных случаев. Должен сказать, что, видимо, особое чувство испытывает каждый русский паломник, который входит под сень этой святой обители.

Сердце нашего Отечества Первопрестольный град Москва имел очень тяжелую судьбу, сложную историю. В течение 300-летнего татаро-монгольского ига время от времени орды противника нападали на столицу и разоряли ее, были и другие случаи, когда Москва стояла на краю гибели. В правление царя Алексея Михайловича по совету Патриарха Никона россияне обращаются сюда, на Святую Гору Афон в Иверский монастырь, с просьбой, чтобы была привезена икона в Первопрестольный град Москву. Русские люди верили, что с пришествием этой иконы прекратятся нашествия и нападения на Первопрестольный град. Братия монастыря написали чудную копию с чудотворного образа и отправили ее к царю Алексею Михайловичу. В 1648 году этот образ был торжественно встречен в Москве.

Позже был написан еще один список, он был установлен в часовне на Красной площади у врат, которые ограждали самый центр столицы. В самых тяжелых случаях москвичи прибегали к молитвенному покрову Матери Божией и перед святым образом Ее Иверским просили Царицу Небесную о помощи.

Первый список, прославившийся многими чудесами, был помещен в Новодевичьем монастыре Первопрестольной столицы нашей и находился там до самой революции. Но когда был закрыта обитель, образ был изъят, помещен в музей, и не было никакой возможности вернуть эту икону. Ее не хотели отдавать по разным поводам, и один из доводов был такой: якобы Церковь не сумеет сберечь этот шедевр иконописи, как будто не сберегала она на протяжении тысячелетий свои святыни. А если кто-то и разрушал храмы и иконы, то это была не Церковь.

Хотел бы рассказать вам о радостном событии, которое произошло год назад. В ответ на мою просьбу по личному указанию Президента нашей страны В.В. Путина эта икона была торжественно возвращена Церкви и сейчас находится на своем исконном месте в Новодевичьем монастыре. Возвращение святыни было великим событием, мы встречали ее торжественно крестным ходом, в котором вместе с Патриархом участвовал также и Президент страны. Сегодня тысячи людей поклоняются чудотворному списку Иверской иконы Божией Матери.

Я рассказал об этом, чтобы вы поняли, с каким чувством мы вошли сейчас под сень Иверской обители, где хранится подлинник чудотворного образа. Царица Небесная нас защищает от зла, но Она не делает это магическим способом. Вообще, Бог автоматически нас не спасает, Он не «заводит» нас на спасение, как мы заводим будильник. Бог дает нам полную свободу, и Царица Небесная не покрывает нас Своим Покровом вопреки нашей воле, а это значит, что в деле спасения Бог и человек взаимодействуют. Современные люди, которые часто воспитаны вне всякой веры и не связывают себя с религиозными убеждениями, должны своим умом и сердцем понять эту великую истину.

И сегодня я должен свидетельствовать, что в России происходит чудо возрождения веры. Мы не можем назвать иначе, чем чудом, то, что народ снова обретает веру православную в своих сердцах, что открываются тысячи храмов и сотни монастырей, что все больше и больше людей посещают храмы, все больше людей строго постятся во время Великого поста, ввергая в недоумение телевизионных комментаторов и представителей других средств массовой информации. И происходит это именно потому, что люди понимают: они являются соучастниками дела спасения, которое нам принес Христос. И в этот исторический момент возрождения веры в огромной стране мы очень нуждаемся в вашей духовной помощи и поддержке, в ваших молитвах, в ваших святынях, которые посещают время от времени нашу землю и которым поклоняются тысячи и даже миллионы людей.

Когда видишь это огромное обращение людей к Богу, понимаешь, что еще не настало время последней битвы. Господь приклоняет Свою милость, возжигает в человеческих сердцах огонь веры. Но должен сказать, что и реакция демонических сил на это возрождение тоже очень сильна. И чем сильнее вера, тем сильнее борьба. Сегодня множество искушений, лжеучений, соблазнов обрушивается на человека, чтобы разрушить в нем веру.

Сегодня очень непросто исповедовать веру и словом, и делом — для этого нужна особая благодатная помощь Божия, которая привлекается силой молитвы и силой аскетического делания. Именно этому вы посвятили свою жизнь. Ваш духовный опыт и ваша молитва сегодня особенно востребованы, в том числе на Святой Руси, которая через скорби и борьбу возрождает православную веру.

Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, дорогие братья, помощи Божией в вашем монашеском делании, чтобы ярко всегда горел огонь Православной веры, возженный более тысячи лет назад на этой святой земле, чтобы богопознание, которое открывается в монашеском опыте, становилось понятно и для современного человека и приводило людей, смущающихся соблазнами века сего, к искренней вере и богопочитанию».

Святейший Патриарх в качестве дара обители передал икону апостола любви Иоанна Богослова.

Игумен монастыря архимандрит Нафанаил преподнес Святейшему Владыке список иконы Божией Матери Портаитисса (Вратарница) Иверская, а также серебряный мощевик с изображением Иверского монастыря — копию мощевика, находящегося в храме обители.