16 июня мощи святого князя Владимира привезут в Ростов

В Ростов (Россия) ковчег с частицей мощей святого князя Владимира прибудет 16 июня.

Как сообщил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, ковчег с частицей мощей будет открыт для поклонения в понедельник в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

«Утром 17 июня будет совершена литургия, в которой примут участие все три архиерея Донской митрополии. Начнется служба в 9:30. В 12:00 состоится первый молебен — его планирует посетить губернатор области. Затем пройдут ежечасные молебны, во время которых верующие смогут приложиться к святыне, вплоть до девяти часов вечера.

В 21:30 мощи перенесут в Никольскую часовню, которая находится в здании главного железнодорожного вокзала, где также будут совершаться ежечасные богослужения. После чего в два часа ночи реликвия отправится в Пятигорск», — рассказал пресс-секретарь Игорь Петровский.

Международный Кресный ход из Владивостока (Россия) в Киев (Украина) проходит в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.