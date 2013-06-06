Завершилось пребывание мощей князя Владимира в Хабаровской епархии

15:11, 06 июня 2013
Православие
0

1025-летие Крещения Руси

2 июня 2013 года на железнодорожный вокзал Хабаровска из Владивостока поездом прибыл ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Святыня была принесена в столицу Дальневосточного федерального округа в составе крестного хода, посвященного празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Ковчег находился в главном храме Хабаровска в течение двух дней. Клириками епархии совершались молебны. Поклониться святыне пришли многие хабаровчане и гости города, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.

Пребывание мощей святого в Хабаровске сопровождалось многими общественно-церковными событиями. Митрополия совместно с командованием Дальневосточного военного округа организовала первый дальневосточный турнир по армейскому рукопашному бою в честь равноапостольного князя. В нем приняли участие спортсмены разных возрастов почти всех регионов. Отныне турнир станет ежегодным и будет носить имя святого князя.

В рамках XXII международного кинофестиваля «Золотой витязь», проходившего в Хабаровском крае, состоялась конференция «Духовные традиции. Культура христианского мира». Были организованы телевизионные выступления с просветительскими беседами о Крещении Руси, а также выпущен большой видеосюжет в епархиальной телепрограмме «Благовест».

Епархиальным информационным отделом напечатаны и распространены буклеты, посвященные 1025-летию Крещения Руси, а также иконки с изображением святого князя Владимира, экземпляры Евангелия и номера епархиальной газеты.

На начало учебного года запланированы выступления членов епархиального молодежного движения и студентов Хабаровской духовной семинарии с беседами в школах города.

Во время пребывания мощей крестителя Руси в храмах Хабаровска приняли крещение оглашенные, прошедшие предварительную подготовку.

Пребывание ковчега, а также епархиальные события, приуроченные к принесению мощей, сопровождаются информационной кампанией в прессе.

Ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира будет пронесен крестных ходом через территорию России, Украины и Белоруссии, с остановками в крупных городах. 31 мая крестный ход отбыл из Москвы. По российской территории крестный ход пройдет от Владивостока через города федерального значения до Калининграда.

Патриархия.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter