Завершилось пребывание мощей князя Владимира в Хабаровской епархии

2 июня 2013 года на железнодорожный вокзал Хабаровска из Владивостока поездом прибыл ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Святыня была принесена в столицу Дальневосточного федерального округа в составе крестного хода, посвященного празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Ковчег находился в главном храме Хабаровска в течение двух дней. Клириками епархии совершались молебны. Поклониться святыне пришли многие хабаровчане и гости города, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.

Пребывание мощей святого в Хабаровске сопровождалось многими общественно-церковными событиями. Митрополия совместно с командованием Дальневосточного военного округа организовала первый дальневосточный турнир по армейскому рукопашному бою в честь равноапостольного князя. В нем приняли участие спортсмены разных возрастов почти всех регионов. Отныне турнир станет ежегодным и будет носить имя святого князя.

В рамках XXII международного кинофестиваля «Золотой витязь», проходившего в Хабаровском крае, состоялась конференция «Духовные традиции. Культура христианского мира». Были организованы телевизионные выступления с просветительскими беседами о Крещении Руси, а также выпущен большой видеосюжет в епархиальной телепрограмме «Благовест».

Епархиальным информационным отделом напечатаны и распространены буклеты, посвященные 1025-летию Крещения Руси, а также иконки с изображением святого князя Владимира, экземпляры Евангелия и номера епархиальной газеты.

На начало учебного года запланированы выступления членов епархиального молодежного движения и студентов Хабаровской духовной семинарии с беседами в школах города.

Во время пребывания мощей крестителя Руси в храмах Хабаровска приняли крещение оглашенные, прошедшие предварительную подготовку.

Пребывание ковчега, а также епархиальные события, приуроченные к принесению мощей, сопровождаются информационной кампанией в прессе.

Ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира будет пронесен крестных ходом через территорию России, Украины и Белоруссии, с остановками в крупных городах. 31 мая крестный ход отбыл из Москвы. По российской территории крестный ход пройдет от Владивостока через города федерального значения до Калининграда.

Патриархия.ru