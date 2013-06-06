Мощи Крестителя Руси 13 июня встретят в Нижнем Новгороде
14:56, 06 июня 2013Православие
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Международный Крестный ход
Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии Русской Превославной Церкви, Крестный ход приурочен к 1025-летию Крещения Руси. Главной святыней крестного хода станут мощи Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.
Крестный ход пройдёт через Нижний Новгород, и 13 июня в 17.00 состоится торжественная встреча святых мощей у Александро-Невского кафедрального собора. А 15 июня в 10:00 состоится общегородской крестный ход с мощами святого князя Владимира.
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