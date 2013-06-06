Патриарха Кирилла ждут в Минске 29-30 июля

Белоруссия рассчитывает, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит республику 29-30 июля для участия в торжествах в честь 1025-летия Крещения Руси, сообщил вице-премьер Белоруссии Анатолий Тозик.

"В Минске 29 июля пройдет литургия с участием патриарха Кирилла и глав поместных православных церквей", — рассказал Тозик.

Он уточнил, что служба пройдет под открытом небом в центре Минска в районе улицы Немига.

Для участия в данных торжествах приглашены также представители католической конфессии — митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич и апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Клаудио Гуджеротти.

В России 1025-летие Крещения Руси отметят масштабными крестными ходами по всей России с участием верующих из Украины и Белоруссии.

РИА Новости

