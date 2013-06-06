В Женеве обсудят проблему нарушения прав верующих в Сирии

7 июня 2013 года в Женеве на 23-й сессии Организации Объединенных Наций по правам человека пройдет международная конференция «Сирия: путь к миру».

Участники встречи, инициаторами которой выступили Императорское православное палестинское общество и Европейский институт демократии и сотрудничества, обсудят пути достижения межрелигиозного согласия и национального примирения в Сирии, где продолжается вооруженное противостояние, приведшее к гуманитарной катастрофе.

В Женеве будут представлены свидетельства известных сирийских религиозных деятелей, мнения представителей общественных кругов и религиозных общин как Сирии, так и других стран. Планируется, что на форум прибудет личный представитель Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X епископ Апамейский Исаак. От Русской Православной Церкви в конференции примет участие представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей и международных организациях в Женеве протоиерей Михаил Гундяев.

Патриархия.ru