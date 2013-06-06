Предстоятель Русской Церкви совершил молебен в монастыре Пантократор

5 июня 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси посетил монастырь Пантократор на Афоне.

За молебном, который совершил в храме обители Его Святейшество, молились представитель Константинопольского Патриархата на Святой Горе Афон митрополит Милетский Апостол, члены официальной делегации Русской Православной Церкви, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, председатель комитета Государственной Думы России по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Л.Э. Слуцкий, братия монастыря.

После молебна к Святейшему Патриарху обратился игумен монастыря архимандрит Гавриил. «Ваше Святейшество, мы радуемся, что Вы посетили нашу обитель и стоите ныне перед святой иконой нашей Матери, предстательницы и защитницы от всякого зла Пресвятой Богородицы Геронтиссы, что означает Старица… Желаем, чтобы Она всегда защищала Ваше Святейшество, даровала многие годы жизни во здравии, поддерживала Вас в Вашей ответственной деятельности, в служении на благо виноградника Спасителя нашего Христа», — сказал он.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Милетский Апостол! Ваше Высокопреподобие, отец архимандрит Гавриил! Досточтимые отцы и братия!

Христос Воскресе!

Рад возможности посетить вашу прославленную обитель. Она носит величественное имя Вседержителя и посвящена Преображению Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Этому празднику посвящены многие монашеские обители, в том числе и в России — например, Валаамский монастырь, называемый у нас Северным Афоном. Спаситель явил в день Преображения обоженное человечество, представ верным ученикам Своим в сияющей славе нетленного Света как Вседержитель. К преображению призван и каждый монашествующий, которому на тесном пути духовного подвига суждено познать своего Господа и Подвигоположника как могущественного Вседержителя.

Символично, что в монастыре Пантократор подвизался богослов и певец Фаворского света богомудрый святитель Григорий Палама.

Среди святынь обители — частица Честного Животворящего Креста и мощи великих святых, глубоко почитаемых в Русской Православной Церкви: великих учителей вселенских Василия Великого и Григория Богослова, святителя Афанасия Великого, священномученика Игнатия Богоносца, святых бессребреников Космы и Дамиана, а также святого великомученика Феодора Стратилата, покровителя русского града Костромы — колыбели царского рода Романовых. Эти великие святыни издревле привлекают в вашу обитель русских паломников.

На этом связи с Русской Православной Церковью не оканчиваются. Монастырю Пантократор традиционно благотворили молдавские господари, а в XVIII веке здесь подвизался великий старец преподобный Паисий Величковский. По возвращении со Святой Горы Афон он стал основателем известной монашеской традиции и духовным отцом многих иноков, среди которых — прославленные русские святые. Таким образом, традиция русского старчества, к которой принадлежат, к примеру, знаменитые старцы Оптиной пустыни, берет начало из Вашей обители.

Преподобный Паисий основал при монастыре Пантократор скит пророка Божия Илии, который вплоть до 90-х годов ΧΧ века населяли русские монахи. Надеемся, что традиция русского присутствия в этой обители восстановится и в ее братию будут принимать монахов из стран исторической Руси.

Желаю Вам, дорогой отец игумен, и всей братии монастыря многих милостей Божиих и доброго подвига в уделе Пресвятой Богородицы. Благословение Божие да пребывает на месте сем и на всех его насельниках».

Игумен монастыря Пантократор преподнес Предстоятелю Русской Церкви список иконы Божией Матери «Геронтисса».

В свою очередь Святейший Патриарх подарил афонской обители икону Христа Спасителя — копию образа, написанного преподобным Андреем Рублевым.

В архондарике Святейший Патриарх как особый гость монастыря оставил запись в книге:

«Господь Вседержитель, содержащий в деснице Своей всю вселенную, да сохранит и укрепит в сердцах людей веру православную, духовной опорой которой было, есть и будет монашество, достойнейшим образом сохраняющееся и восстающее от славы к славе в монастырях Святой Горы, особое место среди которых принадлежит достославной обители Пантократор.

Благодарю отца игумена Гавриила и братию за гостеприимство и совместную молитву.

+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси».

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Монастырь Пантократор (греч. Вседержитель) — седьмой в списке афонских монастырей. Обитель находится на северо-востоке полуострова Афон, она расположена на холме высотой 50 метров.

Монастырь основан преподобными братьями Алексием и Иоанном, бывшими в родстве с византийским императором Иоанном V Палеологом, что способствовало быстрому возвышению обители. Впервые упоминается в 1358 году. В 1362 году он был перестроен при участии константинопольского Патриарха Каллиста I.

Окружен многоугольной крепостной стеной с высокой оборонной башней. Соборный храм, посвящённый Преображению Господню, имеет иконостас XIV века, вероятно, самый древний на Афоне.

К Пантократору приписан Ильинский скит, учрежденный преподобным Паисием Величковским и стоящий на возвышенности напротив монастыря.

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