Патриарх Кирилл поклонился святыням Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря

4 июня 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. Во вратах монастыря Святейшего Владыку встречал игумен монастыря архимандрит Иеремия с братией.

Под колокольный звон они проследовали в храм, где Святейший Патриарх совершил молебен.

В числе молившихся за богослужением были члены официальной делегации Русской Православной Церкви, представитель Вселенского Патриарха на Афоне митрополит Милетский Апостол, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Его Святейшество поклонился честным мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Обратившись к игумену и братии монастыря, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Всех вас очень рад видеть. Сердце трепетно бьется, когда переступаешь порог нашего Пантелеимонова монастыря, входишь под своды этого благолепного храма, слышишь ваше пение. Невольно вспоминаю давно минувшие годы. Тогда не было такого благолепия и не было такого пения — в ту пору на весь огромный монастырь насчитывалось всего шесть или семь монахов. Но даже в то время в душе всегда была надежда, что процветет Пантелеимонов монастырь и Гора Афон укрепится, что Святая Русь обратится ко Христу и множество паломников будут посещать Святую Гору. И все эти воздыхания сердечные, все эти мысли с Божией помощью сегодня осуществляются.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец игумен и дорогие братья, за пастырское окормление, которое вы совершаете в отношении паломников, приезжающих из Святой Руси — из всех стран, на которые простирается пастырское окормление нашей Церкви. Паломники из России, Белоруссии, Украины, Молдовы и других стран, а также наша паства из дальнего зарубежья — все они притекают к святыням Святой Горы Афон и находят здесь духовное утешение.

Наверное, многие из вас знают, а кто не знает — может быть, сердцем чувствует, насколько ответственно сегодня все то, что происходит в мире, в нашей стране, как важно сегодня укреплять Православие в душах людей и помочь им осознать: только опираясь на слово Божие и на силу веры, можно реально решать задачи, которые стоят перед человеком, не согрешая, а значит, сочетая заботу о материальном благополучии, что свойственно и людям, и странам, и народам, с заботой о спасении и жизни вечной.

Выступая сегодня в Протате, я сказал, что Святая Гора несет особую духовную миссию, в том числе и по отношению к народам исторической Руси. Вы, находясь за тысячи километров, соучаствуете реально в духовном возрождении нашего народа, и потому мое слово к вам — это, в первую очередь, слово, связанное с выражением моей благодарности, и просьба не оставлять в молитвах Русь Святую.

С заботой относитесь к паломникам, потому что каждое ваше доброе слово, сказанное здесь, под сводами святой обители, многократно отзывается в умах и сердцах людей и приносит плод сторицей. Равно как и небрежное слово, невнимательное отношение также отзывается горечью и печалью. На вас лежит великая миссия: соучастие в возрождении Святой Руси.

Еще раз прошу ваших молитв, прошу вашего пастырского отношения к паломникам, а со своей стороны вновь выражаю радость видеть вас в добром здравии, зреть сей благолепный храм и наш возрождающийся Свято-Пантелеимонов монастырь. Пусть благословение Божие и Покров Царицы Небесной пребывают над Горой Афонской и нашей святой обителью».

Патриархия.ru