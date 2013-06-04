В Брянской епархии совершено Таинство венчания с сурдопереводом

2 июня в храме во имя Святого благоверного князя Александра Невского впервые в Клинцах было совершено Таинство венчания с сурдопереводом, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Специально подготовленный церковный сурдопереводчик А.В. Анехова синхронно переводила на язык глухонемых венчающимся и их родным слова богослужения, совершаемого благочинным церковного округа протоиереем Василием Воликовым.

Таинство венчания, всегда исполненное особого света и торжества, на этот раз было особенно радостным для венчавшихся: лишенные возможности слышать голос священника, обращающегося ко Господу, теперь они могли понять его слова и в своем сердце присоединиться к ним собственной сердечной молитвой.

После совершения венчания отец Василий с помощью сурдопереводчика рассказал молодым людям, чей союз был освящен Таинством брака, о глубоком смысле этого деяния, о том Чуде Господнем благодатном, что увенчало их союз и о том, как нужно беречь этот священный венец в браке. В семейную жизнь молодоженов из храма провожал колокольный звон.

В будущем, по благословению Епископа Брянского и Севского Александра, для инвалидов по слуху и слабослышащих прихожан в храме во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла планируется ежемесячно совершать Божественную литургию с синхронным переводом.

ПРАВМИР