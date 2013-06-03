В Минске пройдет международная конференция к 1025-летию Крещения Руси
6-7 июня 2013 года Белорусская Православная Церковь, Минская духовная академия, Национальная академия наук Беларуси и Институт истории НАН Беларуси проведут в Минске международную научно-практическую конференцию «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути», посвященную 1025-летию Крещения Руси.
Проведение конференции инициировал и благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Проблемное поле форума:
История распространения и утверждения христианства в Белоруссии, России и на Украине;
Идеалы Святой Руси и исторические судьбы Православной Церкви;
Духовно-культурное наследие исторической Руси: прошлое и настоящее; Церковно-государственные отношения на современном этапе;
Церковно-общественные отношения: совпадение интересов и коллизии; Возрождение духовного образования и церковной науки на рубеже XX-XXI вв.;
Возрождение церковных искусств в конце XX — начале XXI веков: традиции и современное творчество.
В конференции примут участие светские и церковные ученые из Белоруссии, России и Украины.
Эл. почта оргкомитета: conference1025@mail.ru.