Церковь не устает напоминать о высочайшем призвании, оставленном Христом

2 июня 2013 года, в неделю пятую по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II совершили Божественную литургию в афинском храме святого великомученика и целителя Пантелеимона Ахарнон, сообщает Патриархия.ru.По запричастном стихе Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к Блаженнейшему Архиепископу Иерониму и всем участникам богослужения.

Ваше Блаженство, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие о Господе отцы, братия и сестры!

Христос Воскресе!

Словами этого пасхального приветствия мы вновь и вновь свидетельствуем о победе Христа над адом и смертью. Эта победа — вершина того всеобъемлющего дела, которое Господь наш Иисус Христос совершил за три года Своего общественного служения. Провозвестив новый совершенный закон любви и основав на камне апостольской веры Святую Церковь, Господь продолжает управлять ею и заботиться о ней. Он Сам очищает нашу жизнь живыми водами благодати и укрепляет наши телесные и душевные силы Телом и Кровью Своими. Он Сам ведет по истории Свой новый избранный народ, не знающий разделений по этническому, социальному, половому или еще какому-либо иному признаку: нет уже иудея, ни эллина; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все — одно во Христе Иисусе (см. Гал. 3:28).

Все это домостроительство Божие, как в капле воды, отражается в слышанном нами сегодня евангельском повествовании о беседе Христа с самарянкой близ колодца Иакова (Ин. 4:4-42). В этой поучительной истории, донесенной до нас святым евангелистом Иоанном Богословом, есть всё: и утверждение нравственной основы жизни, и преодоление этнических различий, и превосходство духовного над материальным.

Сегодня, спустя почти два тысячелетия после этого события, мы собрались в этом святом храме, чтобы сообща совершить Святую Евхаристию, наполниться бесконечной жизнью Христовой, насладиться Его неистощимой пищей, чтобы соединиться друг с другом в братском единомыслии и общении во Святом Духе, чтобы явить наше единство во Христе.

И мы сообща свидетельствуем, что не тщетна наша вера. Не тщетно Спаситель ради нас восшел на Крест и нисшел до глубин ада. Не тщетно святые мученики отдавали свои жизни за Христа, в том числе и совсем недавно, в середине XX века, в нашей стране.

Мы утверждаем, что для нас, христиан, по-прежнему актуально устроение жизни по законам милосердия и нравственной чистоты; для нас не существует, не должно существовать частных интересов, которые могли бы затмить наше единство по вере; что в нашем богопочитании для нас главным является не внешнее соблюдение обычаев и обрядов, но внутреннее непрестанное горение духа; что во главу угла мы по-прежнему ставим духовное, а не материальное.

Сегодня народы многих стран с многовековой христианской историей стоят перед серьезным цивилизационным выбором: строить свою жизнь с Богом или без Него, принять за норму отсутствие нравственных ограничений или же руководствоваться возложенной на нас Творцом ответственностью за свои слова и поступки, за принимаемые законы, за общий настрой жизни. В этих условиях особым образом важна роль Церкви, которая во всех местах своего земного пребывания, будь то в Греции, России, Украине, Белоруссии, Молдове или других странах, не устает напоминать о том высочайшем призвании, которое нам оставлено в наследство Христом: быть солью для всего мира, быть светом для всей вселенной, быть закваской для всего человечества.

Находясь в сем благолепном храме, посвященном святому Пантелеимону, имя которого означает «Всемилостивый», уместно упомянуть о социальном служении Элладской Церкви, которая, видя бедствия людей, простерла к ним свою милостивую руку помощи. Представляя Церковь Русскую, свидетельствуем вам, что и в наших сердцах отозвалась боль единоверного греческого народа. И несмотря на то, что наши прихожане живут в основном небогато, они вложили свою скромную лепту в поддержку дел милосердия братской Элладской Церкви.

Ваше Блаженство! Находясь в эти дни в гостеприимных дворах Элладской Православной Церкви, от всего сердца благодарю Вас за любовь и радушие, которыми Вы нас окружили. Радуюсь нашему единодушию. Невзирая на различия в языке, обычаях, даже в каких-то обрядовых деталях, нас объединяет намного большее и значимое — наша любовь к Богу, наша жизнь по вере, общая перспектива вечности, придающая силы в духовной борьбе и дающая направление нашей деятельности.

Милость и благословение Божие да пребудут на благочестивом греческом народе и всех единоверных братьях. Аминь.