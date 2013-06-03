В Балаклаве сегодня стартует форум молодежных священников УПЦ

3 июня в Балаклаве (Крым) откроет свою работу V Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных молодежных отделов и организаций.

На конференцию приглашаются священнослужители и миряне, которые отвечают за работу с молодежью в епархиях Украинской Православной Церкви, а также представители православных молодежных организаций и братств. Конференция проходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. В работе юбилейной конференции примут участие около 140 представителей от молодежных отделов и организаций более чем из 40 епархий Украинской Православной Церкви.

Торжественное открытие юбилейной конференции состоится 3 июня в 15.00 в Балаклаве!

Конференция будет проходить в период с 3 по 7 июня. На ней запланировано обсуждение итогов деятельности Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью и работы в епархиях, за время прошедшее с момента проведения предыдущей конференции. Также планируется обсудить синодальные и межепархиальные молодежные проекты.

С презентациями своей деятельности выступят координаторы проектов, действующих под эгидой Синодального отдела, а также представители епархиальных молодежных отделов и движений в регионах. Состоится несколько неожиданных встреч с яркими и неординарными людьми.

Проведение регулярных всеукраинских синодальных сборов по работе с молодежью было начато Синодальным молодежным отделом в 2011 году.

I Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных молодежных отделов состоялась с 11 по 13 мая в Киевской епархии в с. Войково Згуровского района Киевской области и собрала представителей 42 епархий Украинской Православной Церкви.

II конференция прошла с 26 по 29 сентября 2011 года в г. Балаклава АР Крым. Почти вдвое возросло количество участников, участвовали в конференции и представители Белорусской Православной Церкви.

III конференция состоялась в период 12-16 мая 2012 года. Она проходила также в Балаклаве и собрала более 120 участников.

IV конференция прошла осенью 2012 года, с 15 по 19 октября. Она носила более рабочий характер, с минимумом официальных мероприятий.

Место проведения V конференции и ее подробная программа будут опубликованы позднее.

По вопросам участия в конференции следует обращаться к сотрудникам Синодального отдела УПЦ по делам молодежи:

диакон Дмитрий Николаев - (050) 208-57-86, (067) 966-07-01, (093) 979-59-21

Ирина Куценко - (097) 722-41-62, (063) 744-34-65

Павел Форкош - (098) 250-88-27, (050) 839-92-27

e-mail:sinod.molodost@gmail.com