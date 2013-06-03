В России проходят масштабные Крестные хода к 1025-летию Крещения Руси

1025-летие Крещения Руси и 25-летие возрождения Русской Православной Церкви отметят масштабными крестными ходами по всей России с участием верующих из Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Самым грандиозным событием по случаю 1025-летия Крещения Руси станет крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Владимира, участники которого 31 мая вышли из Москвы и до 26 июня в сопровождении паломников из Украины и Белоруссии пройдут по крупнейшим городам России: Владивостоку, Хабаровску, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новоороду, Ростову-на-Дону, Пятигорску, Санкт-Петербургу и завершат свой путь в Калининграде.

«Только в единстве взглядов и убеждений, при бережном отношении к общей истории возможно сохранить взаимопонимание между братскими народами и противостоять силам, инициирующим разделения», – говорится в концепции празднования 1025-летия Крещения Руси, утвержденной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси пройдут в России, Украине и Белоруссии – славянских стран, вышедших из единой киевской купели и имеющих общее будущее.

«1025 лет назад святой благоверный князь Владимир крестил в водах Днепра жителей русской земли. Это событие в корне изменило жизнь русского народа, преобразило этот народ. Сегодня нам порой бывает трудно назвать нашу Родину святой. Вокруг нас немало проблем. Но откроем Евангелие: каждый верующий человек – наследник Царствия Божия. "Вы – свет миру ", – говорит нам Господь. Будем же хранить Православную веру в своих сердцах!», – сказано в обращении митрополита Тверского и Кашинского Виктора к участникам XV Волжского крестного хода, который в этом году является частью Большого Патриаршего Крестного хода «Русь Святая храни Веру Православную, и с 1 июня по 7 июля пройдет от истока Волги до Астрахани.

Кульминацией празднований станут официальные Церковные и государственные торжества, которые пройдут в Москве (25-25 июля), Киеве (27-28 июля) и Минске (29-30 июля) при участии иерархов Поместных Православных Церквей и президентов трех стран. Заключительные праздничные концерты пройдут на главных площадях Москвы и Киева.