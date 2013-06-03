В Полтаве епархия УПЦ впервые провела «Парад семьи»

1 июня, в Полтаве епархия Украинской православной церкви и организация православных родителей ”Родительский комитет” впервые провели «Парад семьи», посвящённый Дню защиты детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской и Миргородской епархии, участие в параде приняло более 150 человек.

В ходе мероприятия его участники держали в руках транспаранты: «Крепкая семья – крепкая Украина», «Отец, мать, дети – вместе счастливы навеки», «Где в семье семеро – там все счастливы», «Традиционная семья – наше будущее», «Укрепим семью – возродим страну», «Семья – малая церковь».

После окончания торжественного шествия для участников на площади возле театра им. Гоголя звучали детские песни, а прохожим раздавали воздушные шарики и листовки о семейной морали.

