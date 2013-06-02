В Сумах в день защиты детей состоялся детский Крестный ход

В Сумах в День защиты детей, по благословению епископа Сумского и Охтырского Евлогия состоялось детское Крестное шествие, приуроченное к 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, воспитанники парафиальных воскресных школ, прибывшие со всей Сумской епархии, с воспитателями, родителями и бабушками составили процессию, которая проходила от Спасо-Преображенского кафедрального собора к Поклонному Кресту на месте разрушенного Николаевского храма на площади Независимости.

В целом в Крестном шествии приняли участие около 700 воспитанников воскресных школ. Они держали в руках плакаты против абортов и за творение семейных ценностей, надувные шарики с лозунгами «Я люблю жизнь!», «За жизни нерожденных детей!», а также самодельные крестики с надписью «Сохрани жизнь!». В небо был выпущен большой крест, составленный из таких же красных шариков.

После завершения молебна дети получили благословение на участие в конкурсе рисунков, а также - сладкие подарки. На детских рисунках – счастливые семьи, цветы, солнце, бабочки.

Кроме того, около тысячи детей в сопровождении военного оркестра прошли центральной улицей города Соборной к Дворцу для детей и юношества, где состоялся праздничный концерт. Рядом, в сквере им. Т.Г. Шевченко, под открытым небом были установлены игровые площадки, проходили спортивные мини-соревнования. Все желающие могли принять участие в мастер-классах от опытных преподавателей самого разнообразного направления: песочная анимация, коврикоплетение, аэрография, создание стенгазеты и тому подобное.

Для детей в разных уголках областного центра состоялись также театральные постановки, презентации учебно-воспитательных заведений, развивающих центров и учреждений, дефиле с показом детских моделей одежды, изготовленных в технике оригами, игры, конкурсы, драйв-тесты от подразделений Госавтоинспекции, пожарной охраны и Сумского байкерского клуба, награждение победителей фотоконкурса среди любителей «Дети нашими глазами».

В этот день поздравляли и тех, кто сейчас находится в больницах, а также дети-сироты и дети из многодетных семей.

Праздничные мероприятия проходили не только в Сумах, но и в районах и других городах области.