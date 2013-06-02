Начался визит предстоятеля УПЦ в Харьковскую епархию
1025-летие Крещения Руси
1 июня начался двухдневный архипастырский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Харьковской епархии. Цель визита - участие в праздничных мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси и 20-летия прославления Собора новомучеников Слободского края.
В аэропорту Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира встретили управляющий Харьковской епархией архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, духовенство и верующие епархии.
В этот же день Предстоятель принял участие в праздничной Академии в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко.
Сегодня 2 июня Митрополит Владимир возглавит Божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова.