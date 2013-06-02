Начался визит Патриарха Кирилла в Элладскую православную церковь

1 июня 2013 года по приглашению Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима и Священного Синода Элладской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Элладу.

По прибытии в греческую столицу в беседе с представителями российских и греческих СМИ предстоятель РПЦ сказал:

«В Грецию я всегда приезжаю в хорошем настроении. Я ступил на землю православной дружественной страны, с которой Россию и все страны Святой Руси связывают теснейшие отношения на протяжении тысячи лет. Именно отсюда мы получили людей, память которых недавно праздновали, — равноапостольных Кирилла и Мефодия, положивших начало нашей письменности. Очень важную роль сыграла Греция в христианизации Руси, а в последующее время Россия сыграла очень важную роль в освобождении Греции. Нас сближают духовные, культурные связи, нас связывает совместная борьба за свободу и независимость греческого народа. И сегодня нас связывает очень многое. Это дружественный народ, и я с радостью ступил на эту землю».

Далее Патриарх Кирилл вместе с Архиепископом Иеронимом направились в храм во имя священномученика Дионисия Ареопагита в Колонаки.

Сегодня, 2 июня 2013 года, предстоятели двух Церквей совершат Божественную литургию в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Афинах. После богослужения Патриарх Кирилл посетит русскую Свято-Троицкую церковь и строящийся для русскоязычной общины храм Пресвятой Богородицы «Панагия Сумела», которому Святейший Владыка передаст в дар частицу мощей преподобного Серафима Саровского.

Затем состоится посещение благотворительной организации Афинской Архиепископии «Апостоли» («Миссия»).

Патриархия.ru