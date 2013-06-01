Информслужба Киево-Печерской лавры представила первый выпуск новостей

Информационная служба Киево-Печерской лавры представила первый выпуск новостей, сообщается на сайте Лавры.

Выпуск снят телестудией монастыря. Студия документальных фильмов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры существует с 1999 года.

Первый фильм студии «Много званных, но мало избранных», посвященный жизненному пути Блаженнейшего Митрополита Владимира, был создан по благословению Высокопреосвященнейшего Павла, наместника Киево-Печерской лавры.

Этот фильм стал символическим благословением на создание первой профессиональной студии православных фильмов в Украине.