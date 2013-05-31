Патриарх Кирилл посетит Элладскую Православную Церковь и Афон

С 1 по 7 июня 2013 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима и Священного Синода Элладской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Элладу.

Запланировано сослужение Божественной литургии Патриархом Кириллом и Архиепископом Иеронимом в храме великомученика Пантелеимона. Ожидается посещение русской Свято-Троицкой церкви и строящегося храма Пресвятой Богородицы «Сумела» для русскоговорящей общины Афин. Последнему будет передана в дар частица мощей преподобного Серафима Саровского. Святейший Патриарх встретится с соотечественниками, проживающими в Афинах.

В столице Греческого государства предполагаются встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом и Премьер-министром Греции, другими официальными лицами.

Затем, Святейший Патриарх Кирилл посетит Фессалоникийскую митрополию, где поклонится главным святыням Салоник.

К визиту в Элладскую Православную Церковь присоединится паломническое посещение Святой горы Афон.

Святейший Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре, поклонится святыням ряда монастырей и скитов Святой горы.

В завершение своего визита в Элладу Святейший Патриарх Кирилл планирует поклониться святыням Верийской митрополии.

Предстоящий визит Святейшего Патриарха Кирилла в Элладскую Православную Церковь и на Афон имеет большое значение для развития межправославных связей, для укрепления единства Православия, для поддержания контактов Русской Православной Церкви со Святой горой.

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В соответствии с православной традицией каждый Предстоятель Поместной Православной Церкви после избрания на кафедру посещает своих собратьев в других Поместных Церквах. В 2009 году Святейший Патриарх Кирилл посетил Константинопольскую, в 2010 году — Александрийскую, в 2011 году — Антиохийскую, а в 2012 году — Болгарскую, Кипрскую, Польскую и Иерусалимскую Православные Церкви.

Служба коммуникации ОВЦС